Stiri pe aceeasi tema

- O noua groapa comuna cu zeci de civili ucraineni a fost descoperita sambata in Buzova, un sat eliberat situat in apropiere de capitala Kiev, care timp de saptamani a fost ocupat de fortele rusesti, a declarat un oficial local citat duminica de Reuters. Taras Didici, seful comunitatii Dmitrivka, care…

- Potrivit informatiilor obtinute de BBC, luptatorilor sirieni li se ofera 7.000 dolari pe luna pentru a lupta in primele linii, pentru Rusia, in razboiul acesteia impotriva Ucrainei. Un voluntar sirian a declarat ca stie despre cel putin 200 de persoane care au acceptat oferta. Soldatul sirian a afirmat…

- Fostul șef al Statului Major, General (R) Eugen Badalan, este de parere ca razboiul pornit de Rusia in Ucraina ar putea dura pana in luna mai, doar daca diplomația reușește sa medieze acest conflict. „Daca diplomația lumii se concentreaza pe aceasta problema, razboiul se poate incheia la inceputul lunii…

- Ministerul Apararii rus anunta o incetare a focului, sambata, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de “coridoare umanitare” prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei. “Astazi, 5 martie, se anunta o incetare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat ca intentioneaza sa permita Rusiei sa concureze la editia din acest an a competitiei muzicale, in pofida invaziei de catre fortele ruse a Ucrainei. Potrivit DPA, organizatorii au descris concursul drept un “eveniment cultural apolitic” si au parut…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- Gerhard Schroeder, fostul cancelar al Germaniei in perioada 1998-2005, a fost numit in consiliul de supraveghere al gigantului rus Gazprom, a anuntat compania de gaz detinuta de statul rus, relateaza DPA. El mai ocupa pozitii inalte, insa, și in alte companii rusesti. Fostul cancelar, in varsta de 77…