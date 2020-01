Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte zece au fost ranite in urma unui accident in lant in care au fost implicate 25 de masini, produs vineri pe o autostrada in republica Adigheia din Caucazul de Nord, a anuntat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta din Rusia.

- Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite, luni, intr-un accident rutier in judetul Dolj, in care au fost implicate doua autoturisme. Evenimentul s-ar fi produs dupa ce o masina a intrat intr-o depasire neregulamentara, avand vizibilitatea redusa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un elicopter de tip Mi-8 cu 21 de pasageri la bord si trei membri ai echipajului a fost prins intr-o furtuna de zapada, dupa ce a decolat din satul Baikit, au anuntat reprezentanti ai Ministerului rus pentru Situatii de Urgenta.Elicopterul s-a rastunat la aterizare.Persoanele…

- Sapte persoane, printre care doi copii, unul de doi ani si altul de sase luni, au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier care a avut loc pe Autostrada A1, pe sensul de mers Topolovatu Mare – Lugoj. Cinci oameni au ajuns la spital, transmite news.ro. Potrivit reprezentantilor…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:45, in Apahida. Din primele informații, patru autoturisme sunt implicate sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua TIR-uri s-a produs astazi in localitatea Luizi-Calugara, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Andrei Grecu. Potrivit acestuia, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Andrei Grecu a…