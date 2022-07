Rusia sancţionează 384 de deputaţi japonezi Rusia a anuntat ca interzice intrarea pe teritoriul sau pentru 384 de deputati japonezi, ca raspuns la sanctiunile impuse de Japonia alesilor rusi in contextul agresiunii militare ruse contra Ucrainei, relateaza AFP. Citeste articolul mai departe pe publika.md…

