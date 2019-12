Stiri pe aceeasi tema

- ​Șamanul siberian care în primavara a pornit într-o calatorie de 8.000 de kilometri pentru a ajunge la Kremlin și a exorciza "demonul" Vladimir Putin face o noua tentativa în acest sens, deși la încercarea anterioara a fost arestat și declarat bolnav mintal de autoritați.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a invitat sambata partidul aflat la putere in Rusia - in scadere de popularitate, cu un scor electoral sub asteptarile Kremlinului si reunit in congres- sa-si asume responsabilitatile si sa "raspunda problemelor oamenilor" pentru a redeveni masinaria castigatoare de altadata,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca Bolivia este in pragul haosului si ca exista un vid de putere dupa ce Evo Morales a demisionat duminica din functia de presedinte, relateaza Reuters. Intr-o conferinta de presa din capitala Braziliei de dupa summitul BRICS, Putin a spus ca spera ca oricine…

- Samanul, care plecase pe jos spre Moscova din Iakutia (Extremul Orient rus, la 6.000 de kilometri este de capitala rusa), cu ambitia declarata de a-l izgoni pe "demonul" Vladimir Putin de la Kremlin, a fost declarat bolnav mintal, dupa ce fusese retinut de politie, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres.Aleksandr…

- Samanul, care plecase pe jos spre Moscova din Iakutia (Extremul Orient rus, la 6.000 de kilometri este de capitala rusa), cu ambitia declarata de a-l izgoni pe "demonul" Vladimir Putin de la Kremlin, a fost declarat bolnav mintal, dupa ce fusese retinut de politie.

- Șamanul siberian care voia sa traverseze Rusia pe jos pentru a-l exorciza pe "demonul" Vladimir Putin a fost declarat nebun, a anunțat joi ONG-ul care îl apara pe acesta, potrivit AFP.Alexandr Gabișev, reținut în septembrie și trimis în regiunea sa natala Iakuția,…

- Un barbat din Siberia a plecat pe jos spre Moscova, o distanta de circa 8.000 de kilometri, cu intentia de a organiza un ritual de exorcizare in fata Kremlinului si de a-l alunga astfel de la putere pe „demonul“ Vladimir Putin. De-acum incolo risca ani grei de inchisoare pentru o „crima“.

- Samanul Alexandr Gabisev, care de jumatate de an traverseaza Rusia pe jos pentru a ajunge in 2021 la Moscova si a-l "expulza" pe presedintele Vladimir Putin, a fost arestat intr-o localitate siberiana, a informat joi presa locala, preluata de agentia EFE.