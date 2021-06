Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si-a retras trupele de la frontiera cu Ucraina "doar in vorbe", pentru ca in realitate nu a retras mai mult de 10.000 de soldati mobilizati in martie-aprilie, a declarat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o intalnire cu o delegatie a Congresului SUA aflata in vizita la Kiev,…

- Inalți oficiali ai Administrației Biden afirma ca Rusia și-a retras doar cateva mii de soldați de la frontiera cu Ucraina, deși, luna trecuta, Moscova daduse de ințeles ca va reduce tensiunile din aceasta regiune instabila. Armata rusa a ordonat retragerea unor unitați in cazarmi pana pe 1 mai, iar…

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considera ca Vaticanul ar fi potrivit ca loc de intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru desfasurarea convorbirilor directe intre cei doi șefi de stat, pe marginea crizei din estul Ucrainei, scrie Agerpres, care preia dpa. Rusia susține insa ca…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, va calatori la Kiev la sfârșitul lunii august pentru a reprezenta UE la ceremoniile pentru a 30-a aniversare a independenței Ucrainei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este acuzata ca a încalcat protocolul, pentru ca șeful…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a cerut incetarea evoluțiilor „ingrijoratoare” din regiunea Donbass din estul Ucrainei, dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul, adaugand ca Turcia este pregatita sa ofere orice sprijin necesar, relateaza Reuters potrivit Mediafax. Președintele…

- Tensiunea in Donbas - scena unui conflict armat inca din 2014 intre fortele proguvernamentale ucrainene si rebeli separatisti sustinuti de Rusia - s-a amplificat odata cu acuzatiile reciproce intre Kiev si Moscova de mobilizare a trupelor si de pregatiri pentru o posibila ofensiva, provocand ingrijorarea…