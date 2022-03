Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a informat presa cu privire la discuțiile care au avut loc marți in Turcia cu Ucraina și a minimizat orice speranța de progres. Marți, Rusia a declarat ca intenționeaza sa iși reduca activitatea militara in Kiev și Chernihiv, iar Ucraina a declarat…

- Kremlinul a declarat luni ca discutiile de pace dintre Moscova si Kiev nu au produs deocamdata niciun progres major, si a cerut statelor care pot exercita o influenta asupra Ucrainei sa recurga la ea pentru a determina Kievul sa adopte o pozitie mai constructiva la negocieri, transmite Reuters, potrivit…

- Contactele dintre negociatorii ruși și ucraineni vor continua pe parcursul zilei de 17 martie. Despre acest lucru a spus reprezentantul oficial al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. "Nu știu daca decurg acum deja sau nu, dar ar trebui sa aiba loc astazi intr-o direcție sau alta", a declarat…

- O sesiune de negocieri prin videoconferința intre Rusia și Ucraina va avea loc luni, 14 martie, a confirmat duminica seara Mihailo Podoliak, negociator și consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Luni va avea loc o sesiune de negocieri pentru a rezuma rezultatele preliminare” ale discuțiilor,…

- Delegatia ucraineana se asteapta sa ”obtina rezultate concrete” in discutiile cu Rusia in zilele urmatoare, a afirmat, duminica, consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, conform CNN. De asemenea, Leonid Slutki, membru al delegatiei ruse de negocieri, a declarat ca exista ”progrese semnificative”…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat declarația facuta de ambasadorul ucrainean la Londra, Vadim Pristaiko, potrivit caruia Kievul și-ar putea reconsidera planurile de aderare la NATO pentru a preveni un razboi.

- Moscova apreciaza joi ca Statele Unite nu au luat in calcul revendicarile ruse in domeniul securitatii si nu au raspuns pozitiv ”principalei” revendicari rusesti, la o zi dupa ce americanii au raspuns acestor revendicari ruse care se afla in centrul crizei ruso-occidentale cu privire la Ucraina si…