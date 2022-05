Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de electricitate ale Rusiei catre Finlanda au incetat in noaptea de vineri spre sambata dupa un anunt in acest sens al unui furnizor rus, a precizat pentru AFP operatorul retelei nationale finlandeze.

- Finlanda a luat o decizie istorica in razboiul Rusia – Ucraina. Țara nealiniata, insa membra a Uniunii Europene, Finlanda a anunțat ca a decis sa trimita arme și muniție vecinilor noștri ucraineni, ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia. Anunțul a fost facut de sefa guvernului de la Helsinki,…