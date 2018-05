Rusia s-a legat de Turcia pe sub Marea Neagră. Putin CUCEREȘTE definitiv Europa Gazoductul TurkStream este conceput in vederea majorarii livrarilor de gaze naturale rusesti spre Turcia, cel de-al doilea cumparator de gaze rusesti dupa Germania. Un lucru si important pentru Moscova il reprezinta faptul ca TurkStream ar urma sa fie prelungit din Turcia spre Europa de Sud, deschizand astfel o noua ruta de tranzit pentru gazele rusesti. Gazprom, care intentioneaza sa finalizeze gazoductul in 2019, a anuntat luni ca a construit 1.161 km din acest proiect, inceput anul trecut. Constructia celei de-a doua conducte, care va livra gaze catre Grecia, Bulgaria si Italia, va incepe in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TurkStream este soluția gasita de Gazprom de a transporta gazele spre Europa, ocolind Ucraina, cu care se afla in conflict de ani de zile. Grupul rus Gazprom a anunţat, luni, că a finalizat secţiunea subacvatică a primei conducte din cadrul proiectului TurkStream, care va face legătura…

- Distributia veniturilor in Uniunea Europeana arata, in 2016, inegalitati considerabile in randul statelor membre, in conditiile in care 20% din cei mai bogati cetateni ai Uniunii Europene au obtinut venituri de 5,2 ori mai ridicate decat cei mai saraci 20% cetateni, informeaza AGERPRES . Astfel, in…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat marti ca Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe constructia la sectiunea terestra a gazoductului TurkStream. Gazoductul TurkStream este conceput in vederea majorarii livrarilor de…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Romania are cea mai ridicata rata a persoanelor angajate aflate in risc de saracie din UE, cu un procent de 18,9-, urmata de Grecia, cu 14,1- rata de risc, Spania, cu 13,1-, si Luxemburg, cu 12-, potrivit unei statistici Eurostat. Urmatoarele state din UE cu risc de saracie in randul persoanelor ocupate…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…