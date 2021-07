Rusia s-a deconectat cu succes de la internetul global (surse) Rusia s-a &"deconectat cu succes&" de la world wide web în timpul testarii internetului sau &"suveran&", relateaza Moscow Times.



Autoritațile ruse au cochetat de mult timp cu înasprirea controlului asupra internetului pe teritoriul rus, tentativele anterioare de deconectare de la rețeaua globala fiind neconcludente.



Noul test, desfașurat între 15 iunie-15 iulie, a &"testat capabilitațile de deconectare fizica a secțiunii ruse a internetului&", a anunțat televiziunea de știri RBC, citând o sursa din domeniul telecomunicațiilor.



