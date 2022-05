Rusia riscă accelerarea tranziţiei producătorilor auto de la utilizarea paladiului la cea a platinei Producatorii de automobile faceau deja tranzitia la platina, care este mai ieftina decat paladiul, pentru a economisi bani, dar accelerarea acestui proces ar creste cererea de platina si ar putea mari preturile, avand in acelasi timp efectul opus asupra paladiului. Rusia asigura aproximativ 25-30% din oferta mondiala de paladiu si aproximativ 8-10% din cea de platina. Nu exista niciun semn ca exporturile rusesti au fost reduse de sanctiunile impuse tarii, de cand a trimis trupe in Ucraina in februarie, dar, odata cu prelungirea razboiului, mai multe companii ar putea boicota metalul rusesc, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

