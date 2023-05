Stiri pe aceeasi tema

- Influentul presedinte al parlamentului rus, Viaceslav Volodin, a facut apel la folosirea unor "arme capabile sa opreasca și sa distruga regimul terorist de la Kiev", in raspuns la un presupus atac ucrainean cu drone asupra Kremlinului, ce a avut loc miercuri.Intr-o declarație publicata pe Telegram,…

- In timp ce mii de arme de foc pe care trupele rusești le-au pierdut sau le-au fost furate in zonele de razboi din Caucazul de Nord nu au fost inca gasite, un nou flux de arme intra deja in Rusia din Ucraina, scrie The Insider.

- Presedintele rus Vladimir Putin acuza serviciile secrete din Occident de faptul ca sunt implicate in atacuri ”teroriste” in Rusia, la cateva zile dupa asasinarea unui cunoscut blogger militar rus, Maxim Fomin, alias Vladlen Tatarski, intr-un atentat cu bomba la Sankt Petersburg, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, acuza serviciile secrete din Occident de faptul ca sunt implicate in atacuri ”teroriste” in Rusia, la cateva zile dupa asasinarea unui cunoscut blogger militar rus, Maxim Fomin, alias Vladlen Tatarski, intr-un atentat cu bomba la Sankt Petersburg, relateaza AFP. ”Exista…

- Prim-ministrul georgian Irakli Garibasvili a denuntat o "conspiratie" impotriva tarii sale cu scopul de a o face sa repete soarta Ucrainei si sa deschida un al doilea front pentru Rusia in Caucazul de Sud, relateaza EFE, preluata de Agerpres.

- Trupele rusesti vor avea "drum deschis" pentru a cuceri orase cheie din estul Ucrainei, daca vor prelua controlul asupra Bakhmut, a avertizat presedintele Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat CNN, in timp ce si-a aparat decizia de a mentine fortele ucrainene in orasul asediat. Fii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a convocat Consiliului Securitatii Rusiei intr-o reuniune extraordinara joi, in urma informatiilor primite de la Serviciul Federal de Securitate (FSB, ex-KGB) despre lupte duse cu unitati ucrainene pe teritoriul rusesc, relateaza DPA. O calatorie a sa in Caucazul rus…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a cumparat iubitei sale, o cunoscuta gimnasta, cel mai mare apartament din Rusia și o cabana de lemn, relateaza The Independent, citand o investigație jurnalistica rusa.