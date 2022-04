Autoritațile de la Kremlin au ridicat interdictia de calatorie COVID pentru țarile „prietene”, adica cele care nu au aplicat sanctiuni Moscovei, anunta Sky News. Este vorba de un numar de 52 de tari, care nu s-au alaturat ultimului val de sanctiuni occidentale aplicate Moscovei, relateaza Mediafax. Astfel, vor fi reluate zborurile catre si dinspre Argentina, Africa de Sud si alte „tari prietene”, a declarat premierul rus Mihail Misustin. The post Rusia ridica interdictia de calatorie COVID pentru tarile „prietene” appeared first on Puterea.ro .