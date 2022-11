Stiri pe aceeasi tema

- O reluare a acordului privind exportul cerealelor din porturile ucrainene ar putea fi luata in considerare numai dupa ”o ancheta detaliata a circumstantelor acestui incident si, de asemenea, dupa primirea de garantii reale din partea Kievului privind respectarea stricta a acordurilor de la Istanbul,…

- Franța va continua eforturile de a pune in funcțiune un sistem care va permite exportul cerealelor pe rute terestre prin Polonia și Romania, mai degraba decat pe Marea Neagra, dupa ce Rusia a renunțat la acordul care permitea exportul cerealelor ucrainene pe mare. „Daca nu pot fi transportate pe…

- Romania condamna decizia Moscovei de a suspenda pe o perioada nedeterminata acordul prin care se permite transportul in siguranța a cerealelor ucrainene pe Marea Neagra. De asemenea, liderii europeni au criticat decizia Kremlinului, care pune in pericol milioane de oameni.

- Rusia a anuntat sambata ca isi suspenda participarea la acordul ce asigura continuarea exporturilor de cereale ucrainene, vitale pentru aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, dupa atacul cu drone care a vizat in timpul diminetii nave rusesti in Crimeea, informeaza France-Presse, preluata de Agerpres.

- Rusia pune condiții pentru a accepta continuarea ințelegerii prin care cerealele ucrainene sunt transportate pe Marea Neagra printr-un culoar special securizat și supervizat de ONU și Turcia. Un reprezentant al Moscovei i-a spus luni unui reprezentant de rang inalt al Națiunilor Unite ca va accepta…

- Rusia amenința ca nu va prelungi acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, daca nu i se respecta pretențiile. Moscova s-a plans in mai multe randuri de modul in care acordul este implementat, argumentand ca intampina in continuare dificultati in a-si vinde ingrasamintele si alimentele. Moscova…

- Moscova si-a exprimat la ONU preocuparile cu privire la acordul asupra exportului de cereale pe Marea Neagra si este pregatita sa renunte la reinnoirea acestui acord luna viitoare daca cererile sale nu vor fi satisfacute, a declarat joi pentru Reuters, la Geneva, ambasadorul Rusiei pe langa Natiunile…

- ”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind…