Stiri pe aceeasi tema

- Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) este campioana de la Wimbledon 2022! Sportiva din Kazahstan a trecut in ultimul act de Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-2. Nascuta la Moscova, Rybakina are inca domiciliul in Rusia. Ea a acceptat sa reprezinte Kazahstanul in 2018, pentru statul…

- Perechea compusa din americanca Desirae Krawczyk si britanicul Neal Skupsi, cap de serie numarul 2, a cucerit trofeul in proba de dublu mixt a turneului de tenis de la Wimbledon, pentru al doilea an consecutiv, dupa ce au invins in finala, cu 6-4, 6-3, cuplul australian Matthew Ebden/Samantha Stosur,…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) si kazaha Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA) se vor infrunta joi in semifinalele turneului de la Wimbledon. Elena Rybakina a inregistrat cel mai bun rezultat din cariera intr-un turneu de Grand Slam. Sportiva care reprezinta Kazahstanul s-a nascut la Moscova…

- Sportivii din Rusia și Belarus au fost excluși de la Wimbledon 2022 din cauza razboiului din Ucraina, dar Elena Rybakina (nascuta la Moscova) a reprezentat Kazahstanul in ultimii ani și a avut astfel drept de participare la Grand Slamul londonez.

- Rusia a fost gazda multor lideri ai lumii și mari afaceriști in cadrul forumului economic anual de la Sankt Petersburg, insa „Davosul rusesc” va fi lipsit de elita financiara globala anul acesta din cauza sancțiunilor care au izolat Moscova pentru acțiunile sale din Ucraina, scrie Reuters.

- Doua locații din orașul rusesc Breansk, din vestul Rusiei, unde este depozitat petrolul, sunt in flacari, potrivit numeroaselor rapoarte de informații de pe platformele de socializare. O armata rusa are sediul și in apropierea orașului rusesc de vest situat la aproximativ 100 de kilometri de granița…

- Jucatorii din Rusia au șanse din ce in ce mai mici sa participe la Wimbledon, totul pe fondul razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. Din ce in ce mai dezbatuta in Regatul Unit, situația lui Daniil Medvedev și a celorlalți reprezentanți ai Rusiei pare sa mearga intr-o direcție clara. Tenisul…