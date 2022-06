Rusia restricționează accesul la datele despre buget pentru a se proteja de sancțiunile occidentale Ministerul de finante de la Moscova a anuntat marti ca va restrictiona accesul public la unele date pentru a proteja Rusia de sanctiunile occidentale, transmite Reuters. Ministerul a comunicat ca va limita publicarea informatiilor despre cheltuielile bugetare, ca reactie la „consecintele negative” ale sanctiunilor asupra economiei ruse. In primele cinci luni ale anului, bugetul Rusiei a inregistrat un surplus de 1490 de miliarde de ruble (circa 26 de miliarde de dolari), in contextul preturilor ridicate ale petrolului si gazelor exportate, arata datele ministerului de finante. Conform proiectiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

