- Rusia a respins propunerea secretarului general al ONU, Antonio Guterres, de a introduce o ”pauza umanitara de Paște” in Ucraina. Anunțul a fost facut de reprezentantul Permanent al Ucrainei la ONU, Serhi Kislitsia, pe Twitter . ”Poziția Fuhrerului din Moscova a fost anunțata la Consiliul de Securitate”,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri intoarcerea "soldatilor in cazarmile lor", in timp ce razboiul dintre Rusia si Ucraina face ravagii, afirmand ca este necesar "sa se acorde o noua sansa pacii" dupa vetoul Rusiei in Consiliul de Securitate asupra unei rezolutii denuntand…

- ONU a deblocat 20 de milioane de dolari (17,9 milioane de euro) pentru ajutor imediat, a anunțat secretarul general al organizației, Antonio Guterres, citat de Deutsche Welle. Antonio Guterres a declarat ca ONU iși intensifica operațiunile umanitare in Ucraina. Secretarul general al ONU a vorbit cu…

- Sursa foto: Twitter / NATO eFP Battlegroup Lithuania Razboiul din Ucraina continua a doua zi cu explozii puternice in Kiev și in jurul capitalei Ucrainei, semnalate de reporterii CNN . Casa Alba a condamnat Rusia pentru civilii de la Cernobil care ar fi fost luați ostatici de forțele ruse, conform…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Decretele prin care Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei sunt identice cu cele prin care a recunoscut și alte state fictive similare, precum Osetia de Sud și Abhazia, in 2008, spune ambasadorul Ucrainei la ONU, Serghei Kislița, in reuniunea Consiliului de Securitate…

- Ucraina a anuntat, marti, destructurarea unui grup care ar fi actionat la ordinele Moscovei si care pregatea atacuri armate pentru a “destabiliza” regiuni ale tarii, relateaza AFP. “Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva infrastructurilor”, a declarat intr-un comunicat Serviciul…