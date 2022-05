Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a refuzat duminica sa negocieze cu privire la posibilitatea eliberarii combatantilor ucraineni ai batalionului nationalist Azov, baricadati de mai multe saptamani in tunelurile combinatului siderurgic Azovstal, pe care i-a calificat drept „criminali de razboi”, relateaza EFE.

- Vladimir Putin i-ar fi spus premierului israelian Naftali Bennett, intr-o convorbire telefonica avuta joi, ca Rusia este in continuare gata sa asigure evacuarea civililor in siguranta din uzina Azovstal, insa Kievul ar trebui sa le ordone luptatorilor ucraineni blocati in combinatul siderurgic sa depuna…

- Rusia anunța incetarea focului pentru a permite evacuarea civililor care se adapostesc in uzina Azovstal din Mariupol.Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apararii, trupele ruse vor „opri unilateral orice ostilitați, vor retrage trupele la o distanța siguranța și vor asigura retragerea” civililor, incepand…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova, in cazul in care rusii ii ucid pe combatantii din otelaria Azovstal, care apara Mariupolul, sau daca are loc vreun referendum la Herson, ameninta sambata, intr-o conferinta de presa, la metroul din Kiev, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza…

- Armata rusa se declara vineri pregatita sa respecte ”in orice moment” un armistitiu ”in intregul sau intr-o parte” a complexului Azovstal, ultimul bastion al fortelor ucrainene la Mariupol, cu scopul de a permite o evacuare a civililor si capitularea combatantilor ucraineni, relateaza AFP. Fii…

- Joi, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca „mii” de civili au ramas blocați in Mariupol și a comparat asediul Rusiei asupra orașului-port cu o „operațiune terorista”, potrivit CNN. Joi, patru autobuze de evacuare a civililor au reusit sa paraseasca portul ucrainean Mariupol, in condițiile…

- Forțele proruse din Donbas au luat cu asalt oțelaria Azovstal din Mariupol, ultimul punct de rezistența din oraș. Acestea controleaza toate cartierele rezidențiale. Armata rusa a deschis un coridor umanitar pentru evacuarea militarilor ucraineni.

- De o luna Ucraina se lupta in razboiul cu Rusia, iar ucraineni incearca sa faca tot ce e posibil pentru a-și putea salva țara de invazie. Gestul unui bunic curajos a impresionat pe toata lumea, asta deoarece barbatul a furat un camion rusesc incarcat cu armament și l-a oferit militarilor ucraineni.…