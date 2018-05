Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii olandezi au anuntat joi ca au gasit dovezi conform carora avionul malaezian MH17, cazut pe teritoriul Ucrainei in 2014, ar fi fost doborat de un sistem de rachete, folosit de armata rusa, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Rusia a reiterat ca respinge acuzatiile ca ar fi piratat computere ale guvernului german, facand, ironic, o comparatie cu intrarea armatei ruse in Berlin, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza dpa. "Am patruns in Bundestag o singura data, in 1945, in timpul eliberarii…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Kremlinul spune ca decizia ambasadorului britanic de a nu participa reuniunea ambasadorilor convocata de Ministerul de Externe al Rusiei pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei cu privire la otravirea fostului spion ru demonstreaza ca Marea Britanie nu doreste sa asculte si varianta Rusiei,…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Ministrii de externe ai Rusiei, Iranului si Turciei s-au reunit vineri la Astana, capitala Kazahstanului, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza AFP, citand surse oficiale, scrie agerpres.ro. In cursul acestor noi convorbiri 'va fi examinata situatia din teren', precum si 'succesele…

- 'Nimeni nu a acuzat inca Rusia ca este responsabila de aceste schimbari in functii de conducere la Washington?', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova intr-un comentariu pentru AFP. Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea…

- In septembrie 2017, presedintele Klaus Iohannis anunta oficial ca isi anuleaza vizita programata in Ucraina din cauza ca parlamentul de la Kiev a votat o lege a educatiei care limiteaza drepturile minoritatii romane de pe teritoriul ucrainean sa aiba acces la invatamant in limba materna. Duminica,…