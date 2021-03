Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe rus a afirmat marti seara ca noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite dovedesc "un nou puseu ostil anti-rus" care deterioreaza si mai mult relatiile bilaterale, transmite Reuters. Washingtonul a impus marti sanctiuni Moscovei ca reactie la otravirea disidentului Aleksei Navalnii…

- ​Rusia este uneori un vecin "înfiorator si insuportabil", dar cu care trebuie sa continuam sa dialogam, a declarat marti seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, scrie AFP, citata de Agerpres."Trebuie sa încercam sa pastram, cu toate acestea, o relatie de lunga…

- Departamentul american al Trezoreriei a impus marti sanctiuni impotriva a sapte inalti responsabili ai guvernului rus, intre care figureaza si Aleksandr Bortnikov, seful puternicului Serviciu de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), ca raspuns la otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii in luna august…

- Kremlinul a declarat miercuri ca fortele antirevolta ale politiei au folosit in mod justificat metode dure pentru a contracara protestele in sustinerea opozantului Aleksei Navalnii plasat in detentie si ca activitatea ilegala de protest trebuie sa fie eradicata, informeaza Reuters. Purtatorul…

- Aleksei Navalnii a aparut marți dimineața in fața unui judecator din Moscova, care va decide daca va comuta o pedeapsa mai veche de 3,5 ani de inchisoare cu suspendare in una cu executare. Mai mulți susținatori ai opozantului rus au fost arestați in fața tribunalului, scrie The Moscow Times. Politia…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat puternic Rusia pentru reprimarea manifestantilor in sprijinul liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, si a afirmat ca administratia Biden evalueaza posibile raspunsuri la actiunile Moscovei, transmite luni Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Moscova nu se pregateste in niciun fel pentru inaugurarea noului presedinte ales american Joe Biden miercuri la Washington, dar conteaza pe relatii bune cu Statele Unite ale Americii, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS, potrivit…

- Președintele rus Vladimir Putin va primi vaccinul Sputnik V impotriva coronavirusului, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.„A spus cava fi vaccinat, a luat aceasta decizie și așteapta pana la finalizarea tuturorformalitaților”, a precizat purtatorul…