- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sanctiunilor impotriva unor companii si entitati din Rusia, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul prezidential, relateaza Reuters. Consiliul de Securitate si Aparare al Ucrainei a aprobat…

- In declarația finala a reuniunii miniștrilor de externe ai statelor din clubul „G7“ de la Toronto, Canada, se arata ca țarile membre ar putea lua in considerare inasprirea sancțiunilor impotriva Rusiei, in legatura cu acțiunile acesteia in sud-estul Ucrainei. Aproape imediat ministrul rus de exerne,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu. 'Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita in regiunea anexata Crimeea, inaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

