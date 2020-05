Rusia renunţă la exerciţiile militare în apropierea frontierelor cu NATO din cauza pandemiei Armata rusa reduce anvergura exercitiilor sale pe perioada pandemiei de COVID-19 si nu planifica organizarea unor manevre în apropierea liniei de frontiera cu tari membre ale NATO, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Agerpres.

"În perioada pe care o traversam cu totii, adica în perioada epidemiei de coronavirus, militarii nostri au anuntat ca reduc amploarea exercitiilor si ca nu planifica organizarea lor în apropierea liniei de contact cu Alianta Nord-Atlantica", a declarat Lavrov în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

