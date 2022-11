Rusia reia participarea la acordul privind cerealele din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a suspendat participarea la un acord intermediat de ONU pentru exportul de produse agricole din porturile ucrainene in urma atacurilor asupra navelor din Crimeea, a declarat sambata Ministerul Apararii, citat de TASS, relateaza Reuters. Suspendarea va reduce exporturile de cereale ucrainene din…

- Iranul si Federatia Rusa au ajuns la un acord privind trimiterea pe teritoriul Rusiei a unor experti si instructori in operarea dronelor de atac de fabricatie iraniana, a acuzat joi armata ucraineana, potrivit EFE.

- Presedintele Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a declansat o alerta de nivel ridicat pentru terorism in Belarus, din cauza tensiunilor de la frontiere, transmite Reuters. Lukasenko a legat decizia de ordinul de desfasurare a trupelor belaruse alaturi de armata rusa, la frontiera de sud cu Ucraina.…

- Ceremonia de semnare a tratatelor privind aderarea a patru teritorii din Ucraina la Federația Rusa va avea loc vineri, 30 septembrie, la ora 15:00, in Marele Palat al Kremlinului, a anunțat joi secretarul de presa al președintelui, Dmitri Peskov, citat de agenția Interfax, transmite G4Media. Practic,…

- Razboi in Ucraina, ziua 214. Camera inferioara a parlamentului rus ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse, unde sunt in desfasurare asa-zise ref

- Kievul si Moscova continua sa prezinte bilanturi contradictorii ale razboiului, fiecare afirmand ca a pierdut cu mult mai putini oameni decat inamicul, in contextul in care presei ii este dificil sa obtina numarul exact al victimelor civile si militare. Zelenski a incercat sa se eschiveze, in acest…

- Oameni de afaceri, politicieni și deputați ucraineni s-au perindat in masa pe Coasta de Azur in plin razboi cu Rusia. Unul dintre cei mai bogați oameni ai Ucrainei, Kostyantyn Zhevago, are iahtul in valoare de 113 milioane de dolari in largul coastei Monaco, alaturi de dezvoltatorul de la Dnipro, Vadym…

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.