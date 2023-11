Rusia reia exporturile de benzină. Cui va vinde carburanți? Ministerul rus a spus ca ar putea reimpune interdictii de export, daca va fi necesar, adaugand ca stocurile de benzina au crescut la aproximativ 2 milioane de tone. „In ultimele doua luni, cu mentinerea unor volume mari de rafinare a petrolului... s-a asigurat saturarea pietei interne si s-a creat un excedent in furnizarea de benzina. S-a luat decizia de a inceta interzicerea temporara a exportului de benzina”, a anunțat Ministerul Energiei de la Moscova, potrivit News.ro. Rusia, cel mai mare exportator maritim de motorina din lume, a introdus o interdictie a exporturilor de combustibili pe 21… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

