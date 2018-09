Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din SUA, Canada, Germania și Franța au declarat ca sprijina concluziile Marii Britanii privind implicarea Rusiei in otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei lui Iulia in Salisbury. „Intr-o declarație comuna, SUA, Franța, Canada și Germania se alatura Marii Britanii, declarand…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marți sa intensifice sancțiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov l-a informat vineri pe omologul sau american Mike Pompeo - in cadrul unei convorbiri telefonice - ca Rusia "respinge categoric" noile sanctiuni ale Washingonului impotriva Moscovei, potrivit diplomatiei ruse, citata de AFP. Cu ocazia acestei convorbiri…

- Statele Unite au decis sa impuna sanctiuni Rusiei, dupa ce au ajuns la concluzia ca Moscova este responsabila de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia in Marea Britanie.

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata ca l-a numit pe actorul american Steven Seagal, 66 de ani, reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol care ar urma duca la aprofundarea legaturilor culturale, artistice si in randul tinerilor intre cele doua tari.

- Rusia a condamnat in termeni duri decizia Uniunii Europene de a sanctiona firme implicate in construirea podului care face legatura cu fosta provincia ucraineana Crimeea, informeaza site-ul Politico.eu, conform mediafax. "In mod evident, Uniunea Europeana este bantuita de alegerea libera a…

- Rusia a cerut o declaratie oficiala din partea Marii Britanii dupa o informatie potrivit careia au fost identificati suspectii in cazul unui atac cu un agent neurotoxic in care au fost otraviti un fost spion rus si fiica sa, relateaza joi dpa, conform agerpres. "Vreau sa aud de la Scotland…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…