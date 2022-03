Rusia a respins decizia Curtii Internationale de Justitie de la Haga, care i-a ordonat sa-si suspende imediat operatiunile militare in Ucraina. „Nu vom putea tine cont de aceasta decizie”, a transmis, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Peskov a subliniat in declarația sa ca cele doua parti, Rusia si Ucraina, trebuie sa ajunga […] The post Rusia refuza sa se retraga din Ucraina, dupa ordinul Curții de la Haga:”Nu vom ține cont de aceasta decizie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .