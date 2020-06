Stiri pe aceeasi tema

- Circa 76% dintre rusi au votat pana in prezent in favoarea reformelor constitutionale care i-ar putea permite presedintelui rus Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, conform sondajelor realizate la iesirea de la urne de Institutul de sondare a opiniei publice din Rusia (VTIOM, de stat),…

- Sute de oficiali de la secțiile de votare din Rusia au menționat riscul de raspandire a coronavirusului pentru a refuza sa participe la organizarea referendumului asupra reformelor care ar putea extinde guvernarea președintelui Vladimir Putin pana in 2036, noteaza Reuters.La referendumul de la 1 iulie,…

- Doi cosmonauti rusi aflati la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) s-au confruntat marti cu un campion de sah de pe Terra, cu prilejul unei partide difuzate in direct si incheiata cu remiza, informeaza AFP. Echipati cu o tableta electronica, Anatoli Ivanishin si Ivan Vagner au jucat sah in imponderabilitate…

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…

- Moscova, 24 mai /Agerpres/ - Rusii vor putea sa voteze electronic sau prin corespondenta in viitor, conform unor schimbari la legea electorala adoptate sambata de presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, citat de DPA.Noul software care va permite votul electronic ar urma sa fie disponibil…

- Rusia a inregistrat vineri pentru a sasea zi consecutiv peste 10.000 de noi infectii cu coronavirus. Mai mult de jumatate sunt in capitala Moscova, unde masurile de izolare au fost prelungite pana pe 31 mai, relateaza AFP. In tara sunt in prezent confirmate 187.859 de cazuri, dintre care 10.699 identificate…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va participa in acest an la Slujba de Inviere, ca urmare a apelurilor autoritatilor sanitare si Bisericii Ortodoxe Ruse adresate credinciosilor de a ramane acasa, a informat sambata Kremlinul, potrivit EFE. Putin, care se declara credincios, asista in…

- Moscova – epicentrul epidemiei noului coronavirus intr-o tara in care serviciile de sanatate sunt suprasolicitate – a lansat luni un sistem de permise informatice de trecere prin care consolideaza controlul izolarii, relateaza AFP, preluat de news.ro. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni,…