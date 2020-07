Rusia: Reforma constituţională a lui Putin, validată cu 77,92% (rezultat final) Rusii au validat in proportie de 77,92% revizuirea Constitutiei, ceea ce ii permite lui Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, potrivit numaratorii finale difuzate joi, rezultat calificat de opozitie drept "mincinos", informeaza AFP. Dupa numararea a 100% din sufragii, votul "impotriva" a primit 21,27% din ele, conform cifrelor oficiale ale Comisiei electorale. Participarea la vot a fost in jur de 65%. Votul, prevazut initial pentru luna aprilie, a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19. Pentru a evita o prea mare afluenta la birourile de votare, el s-a desfasurat in decurs de o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a adoptat vasta reforma constitutionala ce ar urma sa-l autorizeze pe Vladimir Putin sa ramana la Kremlin pana in 2036, un referendum denuntat de opozitie care apreciaza ca este o manevra pentru a-si mentine controlul asupra tarii, scrie AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Ultimul bilanț…

- Rusia a adoptat marea revizuire constituționala care îl da posibilitatea lui Vladimir Putin sa ramâna la Kremlin pâna în 2036, un referendum denunțat de opoziție, care îl vede ca pe o manevra a lui Putin pentru a se menține la putere, potrivit AFP.Rușii au validat…

- Circa 76% dintre rusi au votat pana in prezent in favoarea reformelor constitutionale care i-ar putea permite presedintelui rus Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, conform sondajelor realizate la iesirea de la urne de Institutul de sondare a opiniei publice din Rusia (VTIOM, de stat),…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca o "majoritate absoluta" a rusilor sustin proiectul sau de reforma constitutionala, cu prilejul primei sale aparitii publice in mai bine de o luna, relateaza AFP. Surazator si fara masca la o ceremonie de celebrare a Zilei Rusiei, Vladimir Putin a…

- Rusii care locuiesc in regiunile cele mai izolate au inceput sa voteze anticipat miercuri la referendumul constitutional, prevazut sa se desfasoare la 1 iulie, in pofida temerilor legate de noul coronavirus, au anuntat miercuri responsabili locali, citati de AFP. Aceasta revizuire constitutionala ii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni desfasurarea la data de 1 iulie a unui referendum de adoptare a reformei constitutionale prin care ar obtine dreptul de a efectua doua mandate suplimentare incepand din 2024, transmit AFP si dpa. ''Vom organiza votul national rus asupra…

- Rusii vor putea sa voteze electronic sau prin corespondenta in viitor, conform unor schimbari la legea electorala adoptate sambata de presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul. Pandemia Covid-19 i-a dat peste cap planurile de organizare a referendumului de schimbare a Constitutiei in aprilie…

- Kremlinul s-a declarat miercuri hotarat sa mearga pana la capat cu reforma sa constitutionala care ar putea sa-i permita lui Vladimir Putin sa se mentina la putere pana in 2034, dupa amanarea referendumului care ar fi trebuit sa-l aprobe, din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Initial prevazut…