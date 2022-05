Rusia reduce proporţia veniturilor în valută pe care exportatorii trebuie să le transforme în ruble de la 80% la 50% In pofida crizei economice provocate de conflictul din Ucraina, rubla s-a apreciat cu aproximativ 30% fata de dolar in acest an, iar luni a atins un maxim de aproape sapte ani fata de euro. Acest lucru a starnit ingrijorarea ca moneda puternica ar putea afecta veniturile bugetare ale Rusiei din exporturi. Ministerul de Finante a declarat ca o comisie guvernamentala a decis sa reduca proportia veniturilor pe care companiile axate pe exporturi trebuie sa o transforme in ruble. ”Acest lucru este legat de stabilizarea cursului rublei si de atingerea unui nivel suficient de lichiditate in valuta straina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

