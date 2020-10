Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au raportat vineri 9.412 de noi cazuri de coronavirus si 186 de decese din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai grav bilant zilnic dupa 23 mai.'Observam o crestere a numarului de cazuri noi de coronavirus in ultimele doua saptamani.

- Vicepremierul rus responsabil de sanatate, Tatiana Golikova, a recunoscut vineri 'o crestere serioasa' a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 in Rusia, asigurand totodata ca tara sa este pregatita sa faca fata acestei situatii, relateaza AFP. 'Observam o crestere a numarului de cazuri…

- Vicepremierul rus responsabil de sanatate, Tatiana Golikova, a recunoscut vineri 'o crestere serioasa' a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 in Rusia, asigurand totodata ca tara sa este pregatita sa faca fata acestei situatii, relateaza AFP.

Ministerul francez al Sanatatii a raportat duminica 3.015 cazuri de infectii cu noul coronavirus in 24 de ore, fiind a doua zi consecutiva in care numarul cazurilor depaseste pragul de 3.000, relateaza Reuters.

- Belgienii sunt obligati, de sambata, sa poarte masca de protectie in piete, pe strazile principale si in cladirile publice, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Masura a fost luata pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Masurile mai dure, impuse pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectare…

- O fetita de trei ani a murit de COVID-19 in urma cu cateva zile in Belgia, au anuntat vineri autoritatile sanitare belgiene, precizand ca copilul avea mai multe patologii asociate, relateaza Agerpres. Ea este cea mai tanara victima cunoscuta din tara. „Aceasta veste ne atinge pe toti, fie ca om de stiinta,…

- Raluca Turcan a declarat ca alegerile locale pot fi amanate daca numarul cazurilor de coronavirus va crește alarmant in urmatoarea perioada. Vicepremierul a spus ca va discuta cu specialiștii pentru a gasi cea mai buna soluție. „In mod normal ar trebui sa se țina. Imi este greu sa affirm daca vreau…

- Autoritatile elene si-au exprimat joi ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de cazuri de COVID-19 la vecinii din Balcani, subliniind riscul "cazurilor importate" din cauza sosirii turistilor in Grecia prin frontierele terestre, relateaza France Presse. In timp ce bilantul in tara…