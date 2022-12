Stiri pe aceeasi tema

- Oricat te-ai uita la harta Ucrainei cotropite de Rusia, privirea iți revine invariabil asupra unui nod strategic care pare sa concentreze toate axele și punctele de presiune: Melitopol. Unul dintre principalele motive pentru care Vladimir Putin a lansat razboiul de agresiune din Ucraina a fost capturarea…

- Armata belarusa a doborat joi inca o drona la frontiera cu Ucraina, a treia de la inceputul lunii noiembrie, au anuntat autoritatile de la Minsk, relateaza agentiei EFE. ''La 1.200 de metri de frontiera statala, deasupra punctului de control vamal de la Mokrani, garzile de frontiera belaruse, impreuna…

- Liderul de la Kremlin, despre care se spunea candva ca ar fi supravegheat personal campania militara din Ucraina și ca ar fi dat ordine directe generalilor, a parut in aceasta saptamana sa fie concentrat pe orice altceva decat pe retragerea din orașul a carui „anexare” chiar el o anunțase, scrie Associated…

- Forțele ruse continua sa echipeze "granițele defensive" pe malul estic al raului Nipru, precum și sa-și regrupeze unitațile, a precizat joi armata ucraineana. Rusia "continua sa ofere sprijin logistic unitaților din regiunea Herson, cautand modalitați sigure de a furniza echipamente, arme și provizii",…

- O comisie a Adunarii Generale a ONU a adoptat o rezolutie care denunta ocuparea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea ca fiind ilegala si „condamna incalcarile drepturilor omului si abuzurile” comise impotriva populatiei din zona, informeaza EFE. Textul, axat pe situatia drepturilor omului in…

- Pachetul cuprinde, de asemenea, munitie pentru arme de calibru mic si patru antene pentru sateliti de comunicatii.De la sosirea presedintelui american Joe Biden la Casa Alba, SUA au acordat Ucrainei asistenta de securitate in valoare de peste 18,5 miliarde de dolari, a mai spus purtatoare de cuvanta…

- Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, reclama „referendumurile trucate" in urma carora patru regiuni ale Ucrainei au fost anexate ilegal de catre Rusia, el facand comparatia dintre referendumurile organizate in cele patru regiuni cu referendumul militar organizat in Romania in noiembrie…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca Rusia va da un „raspuns adecvat” la orice incercare a trupelor ucrainene de a intra pe teritoriu rus, inclusiv in Crimeea anexata, teritoriu care aparține, din punct de vedere juridic, Ucrainei.