- Rusia a recunoscut miercuri ca numarul deceselor sale asociate COVID-19 este in realitate de 70.921, cu 27,4% mai multe fata de bilantul oficial publicat anterior, transmite agentia EFE. ''Acesti 70.921 de oameni au murit direct din cauza COVID-19, (diagnostic) confirmat oficial…

- Rusia a inregistrat aproape 26.000 de morti din cauza covid-19 in noiembrie si peste 186.000 de la inceputul anului, potrivit unor statistici oficiale publicate luni, un bilant mai mare decat cel prezentat de catre autoritati pana in prezent, relateaza AFP, potrivit news.ro. Citește și: Noua…

- Cele 52 de tari si teritorii din regiunea europeana - care se intinde in est pana in Rusia si Azerbaidjan - inregistrau cel putin 500.069 de morti din cauza covid-19 si 23.059.233 de contaminari declarate cu noul coronavirus. Ele sunt urmate de America latina si Caraibi - 477.404 de morti si 14.229.617…

- Spania a depasit, miercuri, 40.000 de decese din cauza coronavirusului, conform bilantului oficial furnizat de autoritatile spaniole. Doar miercuri au fost inregistrate 311 noi decese, fapt ce a adus totalul la 40.105 de morti de la inceputul pandemiei. In Europa, si Franta a atins acest prag in urma…

- Peste 300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Europa, iar autoritațile se tem ca decesele și infecțiile vor continua sa creasca pe masura ce regiunea va intra in iarna, in ciuda speranțelor unui nou vaccin, noteaza Reuters.Avand doar 10% din populația lumii, Europa reprezinta aproape un sfert…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19s-au dublat in cinci saptamani in Europa, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant publicat duminica de Reuters, noteaza Agerpres.Europa a inregistrat primele 5 milioane de cazuri de COVID-19 in aproape noua luni, urmatoarele 5 milioane de…

- CHIȘINAU, 5 oct - Sputnik. Din cauza creșterii numarului cazurilor de infectare cu COVID-19 in Rusia, frontierele țarii ar putea fi inchise din nou. Aceasta opinie a fost exprimata de primul șef adjunct al comitetului social al Consiliului Federației Valeri Riazanski. De asemenea, el nu a…

- Vicepremierul rus responsabil de sanatate, Tatiana Golikova, a recunoscut vineri 'o crestere serioasa' a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 in Rusia, asigurand totodata ca tara sa este pregatita sa faca fata acestei situatii, relateaza AFP.