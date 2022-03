Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 32. In timp ce președintele SUA, Joe Biden, se afla in vizita in Varșovia, sambata, 26 martie, Liov, orașul ucrainean aflat la 70 de km de granița cu Polonia, era atacat. Joe Biden a ieșit cu cel mai dur discurs la adresa Rusiei și

- Rusia acuza Ucraina ca pregatește un atac sub steag fals asupra unor ambasade, atac pe care vrea sa-l atribuie Rusiei. Purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, generalul Igor Konasenkov, a acuzat Ucraina ca pregatește o operațiune sub steag fals. Acest termen denumește acțiunile pe care…

- Ministerul rus al Apararii a admis, miercuri, ca la operatiunile militare impotriva Ucrainei participa si recruti. Declarația a fost facuta la doar o zi dupa ce Vladimir Putin a insistat ca armata rusa a trimis numai militari profesionisti sa lupte in Ucraina, relateaza Reuters.

- Rusia a avut un nou avertisment pentru Romania, in plin razboi. Purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii a confirmat informația potrivit careia intreaga aviație a regimului de la Kiev a fost distrusa. Oficialul rus a facut referire directa la țara noastra, precum și la Polonia. Rusia, nou…

- Rusia a amenințat direct țara noastra! Potrivit celor mai recente declarații ale unui purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, o țara va fi considerata implicata in conflict daca ofera Ucrainei aerodromurile sau aeroporturile sale pentru atacuri asupra Rusiei. Iata ce au mai declarat autoritațile!

- Amenintarile Rusiei cu privire la posibilitatea ca avioane de lupta ucrainene sa decoleze de pe aeroporturi din tari vecine Ucrainei, precum Romania și Polonia, reprezinta doar o „retorica” prin care se cauta sa se abata atentia de la uciderea civililor in Ucraina, a declarat premierul Nicolae Ciuca,…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…