- Rusia incearca sa isi consolideze numarul de trupe prin recrutarea personalului eliberat din serviciul militar din 2012 pana in prezent. De asemenea, Rusia incearca sa recruteze barbati din regiunea Transnistria din Republica Moldova, nerecunoscuta oficial, potrivit Ministerului britanic al Apararii,…

- Fortele Armate Ruse, care au suferit pierderi grele in invazia Ucrainei, incearca sa-si intareasca randurile prin recrutarea personalului eliberat din serviciul militar in 2012. De asemenea, rusii cauta barbati in Transnistria, raporteaza serviciile de informatii militare britanice.

- In orașul Narovlya din Belarus, soldații ruși au inființat un bazar specializat in vanzarea proprietaților jefuite din Ucraina, anunța Serviciul de Informații al Ministerului ucrainean al Apararii. Deocamdata, autoritațile ruse nu au venit cu un comentariu la acest subiect. „Mașini de spalat haine și…

- Documentele de lupta confiscate de la brigada a 4-a Garzii Naționale a Ucrainei conțineau o harta detaliata a teritoriului țarii care arata depozitele de substanțe chimice toxice și tipurile de substanțe pastrate acolo, a menționat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov.…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a catalogat drept „afirmații departe de realistatea istorica” declarații președintelui moldovean Maia Sandu conform carora Rusia a trimis in 1992 „oamenii sai" in Transnistria pentru a impiedica Republica Moldova sa devina independenta fata de Uniunea Sovietica…

- Moscova indeamna conducerea Republicii Moldova sa se concentreze pe solutionarea problemelor din relatiile bilaterale si pe conferirea unei dinamici pozitive procesului de reglementare in Transnistria, in loc sa critice prezenta fortelor de mentinere a pacii in regiune, a declarat joi directorul-adjunct…

- Direcția Principala de Informații (GUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii a precizat în urma cu câteva ore ca serviciile ruse de informatii pregatesc "provocari" împotriva propriilor militari ruși aflați în regiunea separatista moldoveneasca Transnistria…

- Pe fondul tensiunilor cu Rusia din cauza Ucrainei, Uniunea Europeana intentioneaza sa consolideze sprijinul in domeniul securitatii si apararii acordat partenerilor sai estici, inclusiv Republicii Moldova. Potrivit Infotag, acest lucru este prevazut in cea mai recenta versiune a viitorului…