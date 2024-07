Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6:10 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat duminica recunostinta fata de ajutorul primit de la Joe Biden de la izbucnirea razboiului.Liderul de la Kiev a mai spus ca ii respecta decizia si spera ca oricine va fi noul sef al Casei Albe va continua sa sprijine respingerea agresiunii…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia monitorizeaza cu atentie situatia din SUA, dupa retragerea lui Joe Biden din cursa prezidentiala, dar prioritatea ramane operatiunea militara speciala, referire la razboiul din Ucraina.

- Fostul președinte american Donald Trump, candidat din nou la președinția SUA, spune intr-un interviu acordat pentru Bloomberg ca ar lua in considerare relaxarea sancțiunilor impuse Rusiei in cadrul unor eventuale eforturi privind incheierea razboiului din Ucraina.„Nu-mi plac sancțiunile”, afirma candidatul…

- Presedintele rus Vladimir Putin este pregatit sa opreasca razboiul din Ucraina printr-o incetare negociata a focului care recunoaste liniile actuale ale frontului, spunand in acelasi timp ca este pregatit sa lupte in continuare daca Kievul si Occidentul nu raspund, au declarat patru surse rusesti pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 797. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca ucrainenii vor pune la indoiala legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit lui Peskov, soarta lui Zelenski "este pecetluita", iar Moscova iși va ating

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, 25 aprilie, ca planuieste sa efectueze o vizita in China in cursul lunii mai, o calatorie care va avea loc cel mai probabil dupa ceremonia de investitura programata pe 7 mai, in timp ce Occidentul este tot mai ingrijorat de parteneriatul din ce in ce mai…