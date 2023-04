Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, a confirmat, marti, ca nu exista un al doilea val de mobilizare in Rusia. Nu exista un al doilea val de mobilizare in Rusia, a sustinut, in acest context, Dmitri Peskov, in cadrul unui briefing."Nu va exista un al doilea val…

- Serviciile de securitate ale Rusiei confisca pasapoartele inaltilor oficiali si directorilor companiilor de stat pentru a-i impiedica sa calatoreasca in strainatate, temandu-se de dezertari din cadrul regimului presedintelui rus Vladimir Putin, a informat luni ziarul de afaceri britanic Financial Times…

- Vladimri Putin se teme de fuga in strainatate a inalților oficiali ruși, in contextul schimbarilor economice legate de razboiul din Ucraina și de politica externa recent schimbata. Președintele rus a luat o decizie majora: a dat dispoziție de confiscare a pașapoartelor ruse de la anumite persoane importante…

- Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a transmis ca presedintele rus Vladimir Putin nu a spus pana acum daca va candida din nou la alegerile prezidentiale programate pentru 2024, potrivit Agerpres, care citeaza DPA. Pentru alegerile din martie 2018 și-a anunțat cu 4 luni inainte candidatura.Presedintele…

- Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a transmis ca presedintele rus Vladimir Putin nu a spus pana acum daca va candida din nou la alegerile prezidentiale programate pentru 2024, potrivit Agerpres care citeaza DPA. Pentru alegerile din martie 2018 și-a anunțat cu 4 luni inainte candidatura.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sustinut marti ca NATO isi „demonstreaza zilnic ostilitatea fata de Rusia" si „devine din ce in ce mai implicata" in razboiul din Ucraina, scrie Reuters. „NATO este o organizatie care ne este ostila si care isi dovedeste aceasta ostilitate in fiecare…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca livrarile americane de rachete cu raza lunga de acțiune catre Ucraina nu ar face decat sa creasca tensiunile. Rusia iși va continua ofensiva in Ucraina cu orice preț. Asta a vrut sa spuna miercuri, purtatorul de cuvant al președintelui Vladimir Putin,…

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, a spus ca liderul rus, Vladimir Putin, citește in mod frecvent carți de istorie. 'Putin le citește in permanenta', a mai spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, raspunzand astfel la o intrebare adresata de jurnalisti despre ce carte citește…