Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat sambata ingrijorarea ca Ucraina ar putea fi obligata sa incheie cu Rusia o pace neconvenabila, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Serviciul britanic de informatii al apararii considera ca dinamica Rusiei in razboiul din Ucraina va incetini in urmatoarele luni, pe masura ce armata sa isi va epuiza resursele, a declarat premierul britanic Boris Johnson. In comentariile publicate de cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, Johnson…

- Noul sef al Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a avertizat ca trupele britanice trebuie sa se pregateasca ''sa lupte in Europa inca o data'' in aceasta generatie, relateaza duminica agentiile Reuters si EFE. ''Sunt primul sef de Stat Major dupa 1941 care preia comanda armatei…

- Finlanda ar urma sa isi anunte joi oficial decizia de a cere sa fie admisa in NATO, iar o cerere similara este asteptata in viitorul apropiat si din partea Suediei, relateaza The Guardian care citeaza diplomați și oficiali. Este așteptat ca Finlanda și Suedia sa primeasca rapid calitatea de membru,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marți, intr-un discurs prin videoconferinta in fata Parlamentului ucrainean, ca Regatul Unit va acorda un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza AFP si…

- Premierul britanic Boris Johnson a transmis marti intr-un discurs sustinut prin videoconferinta in parlamentul de la Kiev ca crede ca Ucraina va infrange Rusia si va arata „greseala gigantica” pe care a comis-o Vladimir Putin cand a ordonat invazia, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a spus marți intr-un discurs prin videoconferința in fața parlamentului ucrainean ca Ucraina va caștiga razboiul cu Rusia și ca va reuși sa expuna „eroarea uriașa” pe care a facut-o Kremlinul cand și-a invadat țara vecina. Johnson a anunțat și ca Regatul Unit va acorda…

- Președintele american Joe Biden a anunțat joi ca a autorizat inca un ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, referindu-se la „o fereastra de timp critica” in conflict, Rusia pregatindu-și forțele pentru urmatoarea faza a razboiului, transmite Reuters.