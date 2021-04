Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a anuntat duminica ca 20 de angajati ai ambasadei cehe sunt "persona non grata" si trebuie sa paraseasca Rusia pana la sfarsitul zilei de luni, 19 aprilie, transmite AFP, conform AGERPRES. Acest anunt a fost facut de ministerul rus de externe dupa convocarea ambasadorului ceh, Vitezslav Pivonka.…

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. Poliția ceha, citata de RIA Novosti, anunța ca ii cauta pe cetațenii ruși Alexandr Petrov și Ruslan Bașirov in cadrul anchetarii „circumstanțelor unei infracțiuni grave”. Fotografiile celor doi au fost postate pe Twitter. Potrivit poliției cehe, in octombrie 2014…

- Statele membre NATO si-au anuntat joi sprijinul fata de decizia Washingtonului de a sanctiona financiar Rusia si de a expulza zece diplomati rusi, transmite AFP. 'Statele NATO isi exprima sprijinul si solidaritatea fata de Aliatul lor, Statele Unite, dupa anuntarea unor masuri destinate sa…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat miercuri ca au refuzat sa îi acorde o viza candidatului nominalizat de NASA pentru a conduce misiunea agenției aerospațiale americane în Rusia, relateaza Reuters.Rusia nu a precizat identitatea oficialului american caruia i-a refuzat acordarea…

- Statele Unite și-au exprimat marți „profunda îngrijorare” dupa sentința de peste doi ani de închisoare a adversarului rus Alexeï Navalny, solicitând Rusiei sa-l elibereze „imediat și necondiționat”, potrivit AFP."În timp ce lucram cu…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Administratia Vladimir Putin a condamnat, duminica, apelurile Ambasadei SUA din Moscova in favoarea protestelor din Rusia, denuntand "interferentele" Washingtonului in afacerile interne ale Rusiei, informeaza agentia Associated Press. Peste 3.500 de persoane au fost retinute, sambata, in cursul…