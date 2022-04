Stiri pe aceeasi tema

Canalul rus de televiziune finantat de stat RT a declarat joi ca sanctiunile britanice impuse organizatiilor mass-media de stat din Rusia arata sfarsitul iminent al libertatii presei si "abordarea ingusta" a oficialilor care considera ca "tot ce este rusesc trebuie sa fie gresit", relateaza Reuters.

Preturile petrolului au scazut marti cu circa 2 dolari pe baril dupa informatiile pozitive legate de negocierile dintre Rusia si Ucraina pentru a pune capat conflictului militar, desi negociatorii de la Moscova au clarificat ca acestea nu reprezinta o incetare a focului, transmite Reuters.

Presedintele Emmanuel Macron a declarat joi ca respecta decizia Renault de suspenda operatiunile la fabrica sa Moscova si este la latitudinea companiilor daca vor sa ramana in Rusia, daca sectorul lor nu a fost afectat de sanctiuni, transmite Reuters.

Premierul britanic Boris Johnson trebuie sa raspunda la „intrebari serioase" privind numirea unui magnat ruso-britanic ca lord. Este vorba de mogulul Evgheni Lebedev, fiul oligarhului rus Alexander Lebedev, un fost șef KGB.

Companii din intreaga lume s-au confruntat vineri cu o dilema cu privire la ce sa faca cu investitiile lor rusesti, in timp ce Moscova le-a prezentat optiunile: sa ramana in tara, sa o paraseasca integral sau sa-si predea participatiile managerilor locali pana cand vor intoarcere, transmite Reuters.

Rusia a interzis liniilor aeriene britanice sa mai aterizeze pe aeroporturile sale sau sa traverseze spatiul sau aerian, a comunicat vineri agentia rusa de reglementare a aviatiei civile, transmite Reuters.

Moscova nu discuta deocamdata despre infiintarea de baze militare in estul Ucrainei, dar cele doua tratate aflate in curs de ratificare in Duma de Stat ar permite acest lucru, iar Rusia va fi pregatit sa actioneze daca va fi necesar, a afirmat marti Andrei Rudenko, viceministru de externe, potrivit

Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a avertizat sambata ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, si a prevenit Moscova ca se expune unor sanctiuni economice 'severe si rapide', transmit AFP si Reuters.