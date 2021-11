Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12.000 de noi cazuri de Covid și 413 decese la pacienți confirmați cu noul coronavius au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.106 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus miercuri o saptamana libera in Rusia, la inceputul lui noiembrie, si i-a implorat pe numerosii recalcitranti sa se vaccineze, intr-o incercare de a opri o intensificare puternica a epidemiei covid-19, scapata de sub control, relateaza AFP. Un indiciu al gravitatii…

- Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar record de decese asociate Covid-19 si mai mult de 25.700 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Kremlinul a sustinut recent ca aceste date sunt ingrijoratoare. Potrivit The Guardian, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 890 de decese…

- Rusia a inregistrat vineri un nou record de decese asociate maladiei COVID-19, pentru a patra zi consecutiv, cu 887 de morti, cea mai ridicata cifra din intreaga perioada a pandemiei, potrivit datelor publicate vineri de centrul de lupta impotriva COVID-19, relateaza EFE. Joi s-au inregistrat…

- Rusia si-a egalat joi recordul de decese zilnice asociate COVID-19, autoritatile nereusind de luni de zile sa opreasca infectarile cu noua varianta Delta de coronavirus, pe fondul unui ritm lent de vaccinare si in absenta unor masuri restrictive, relateaza AFP. Potrivit cifrelor guvernamentale,…

- Rusia, care a inregistrat in aceasta saptamana un nou record de decese asociate COVID-19 in 24 de ore, a autorizat cel de-al cincilea vaccin al sau dezvoltat impotriva acestei maladii, a anuntat joi seara agentia de presa Interfax, citata de DPA și Agerpres. Vaccinul EpiVacCorona-N a fost adaugat in…