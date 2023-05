Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetului federal al Rusiei s-a situat la 3.400 de miliarde de ruble (43,8 miliarde de dolari) in primele patru luni din 2023, in urma majorarii cheltuielilor si a reducerii veniturilor din energie, a informat Ministerul de Finante din aceasta țara, informeaza Agerpres.

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42- din PIB, respectiv 22,75 miliarde lei, de la un deficit de 1,07- din PIB in primele doua luni ale anului (17,04 miliarde de lei), datorat in principal de cresterea volumului de investitii cu…

- Veniturile care au intrat luna trecuta in bugetul Rusiei au depasit 32 de miliarde de dolari, a informat ministrul de Finante, Anton Siluanov, la emisiunea TV "Moscova. Kremlin. Putin", transmite Bloomberg. "Trezoreria a primit 2.500 miliarde de ruble", a anuntat Siluanov. In mod obisnuit, Ministerul…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…

- Deficitul bugetar a explodat in ianuarie 2023, este dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate in aceasta seara de ministerul de Finante. Deficitul a explodat in ianuarie Astfel, in ianuarie 2023, deficitul a ajuns la 0,25- din PIB, fata de 0,12- din PIB in perioada similara…