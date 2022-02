Rusia raportează căderea unor proiectile pe teritoriul său Un proiectil a lovit o casa dintr-o ferma din regiunea Rostov, langa granita cu Ucraina. Obuzul a lovit o cladire rezidentiala dintr-o ferma din asezarea rurala Mityakinsky din regiunea Rostov, . Nu au fost victime, dar acoperisul casei a fost avariat, a declarat administratia districtului Tarasovsky pentru agentia rusa de stiri, TASS. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

