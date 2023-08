Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a ramas in iulie cel mai mare furnizor de titei al Chinei, arata datele publicate duminica de Guvernul de la Beijing, chiar daca livrarile rusesti au scazut de la nivelul record inregistrat anterior, deoarece discounturile mai reduse si majorarea cererii interne au afectat exporturile Moscovei,…

- Calatorii ajunși in gara Buzau au surpriza sa vada arborate șase steaguri, printre care și cel al Rusiei, țara cu care Romania are relații reci din cauza invaziei acesteia in Ucraina. Dupa ce subiectul a aparut in spațiul public, primarul Constantin Toma a fost luat la intrebari de presa . Acesta a…

- Rusia a lansat primul program din afara Chinei care se ocupa cu studierea ideologiei președintelui chinez Xi Jinping, liderul autoritar de la Beijing care ține societatea civila cu o mana de fier și a luat de curand masurile necesare pentru a se asigura ca va ramane conducatorul Chinei pe viața, scrie…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken a anuntat luni, in cursul unei vizite la Beijing, ca Guvernul chinez s-a angajat sa nu sustina Rusia in razboiul rus impotriva Ucrainei si ca nu ofera si nu va furniza armament Moscovei.

- China se opune ferm practicii eronate a parții britanice de a interpreta in mod deliberat greșit legile Chinei și de a discrimina și suprima firmele chineze. Guvernul de la Beijing a incurajat companiile chineze sa coopereze in sectorul investițiilor straine in conformitate cu principiile pieței și…

- Tranzitia Uniunii Europene la energia verde a atins un punct de cotitura in luna mai, cand, pentru prima data in istorie, panourile fotovoltaice au generat mai multa electricitate decat toate centralele pe carbune din blocul comunitar, si asta inca inainte de venirea verii cand productia de energie…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a cerut, sambata, Chinei sa inceteze recrutarea unor fosti piloti ai fortelor aeriene germane, Luftwaffe, pentru instruirea pilotilor chinezi, actiune prin care regimul de la Beijing ar putea obtine secrete ale NATO.