Rusia rămâne fără armele din epoca sovietică | Analiză The Economist Mult mediatizata ofensiva rusa din regiunea Harkov, care a inceput la mijlocul lunii mai, incetinește pe zi ce trece. Intrebarea care se pune acum este cat timp poate Rusia sa mențina ritmul actual al operațiunilor sale in Ucraina.Rusia, cu o populație de cinci ori mai mare decat cea a Ucrainei, a fost considerata intr-o poziție mai buna decat țara invadata in cazul unui razboi de uzura.Intre timp, forțele armate ale Kremlinului s-au impotmolit in ofensiva transfrontaliera din Harkov, in timp ce micile progrese inregistrate in alte sectoare de lupta, in principal in regiunea Donețk, sunt nesemnificative… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

