Rusia: Putin anunță o majorare a impozitului pentru veniturile mari Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat marți populația despre criza economica care va veni, anunțând masuri suplimentare de sprijin, dar și o creștere a impozitului pe veniturile mari.



Astfel, pentru veniturile de peste cinci milioane de ruble (64.240 de euro la rata actuala) impozitul va crește de lan 13% la 15% din 2021. De asemenea, liderul rus anunța ajutoare extinse și subvenții acordate gospodariilor cele mai afectate de criza economica.



Renunțarea la cota unica de 13% vine cu o saptamâna înainte de un referendum constituțional care i-ar putea permite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson a anunțat ca​ Regatul Unit nu va susține reprimirea Rusiei la discuțiile G7 daca Moscova „nu își va înceta activitațile agresive și destabilizatoare”, relateaza Politico.Orice tentativa a președintelui Donald…

- Ordinul a fost insoțit de asigurarea ca varful pandemiei Covid-19 „a trecut” in Rusia . „Am ordonat inceperea pregatirilor pentru parada militara din capitala Rusiei și in alte orașe (…) O vom face la 24 iunie”, a spus Vladimir Putin , in timpul unei intalniri cu ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu,…

- “Reputația de maestru tactician a lui Vladimir Putin a fost dintotdeauna exagerata. Oricum ai lua-o insa, decizia lui de luna trecuta de a declanșa un razboi al prețurilor petroliere cu Arabia Saudita a fost un dezastru in ce privește momentul ales. A venit la cateva zile dupa ce pandemia de coronavirus…

- Liderul de la Kremlin a transmis ca SUA si Rusia trebuie sa se ajute reciproc in contextul pandemiei de Covid-19. Conform Agerpres, care citeaza AFP, Putin a fost citat joi de purtatorul sau de cuvant. Aceeasi sursa noteaza ca vechii adversari geopolitici au facut in ultimele zile mai multe gesturi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca situatia legata de raspandirea noului coronavirus in Rusia s-a inrautatit si ca Moscova s-ar putea sa recurga la resursele Ministerului Apararii pentru a face fata crizei daca va fi necesar, potrivit Reuters si RIA Novosti.Vezi si: ALERTA…

- Vladimir Putin a spus ca situatia se schimba constant si ca urmatoarele saptamani se vor dovedi decisive in lupta pentru incetinirea contaminarii cu coronavirus. "Situatia se schimba in fiecare zi si, din pacate, nu in bine. Numarul bolnavilor este in crestere, sunt tot mai multe cazuri de evolutie…

- "Intr-adevar, exista cazuri de coronavirus in randul administratiei. Cunosc un caz si pot sa confirm, dar nu cunosc al doilea caz. Au fost luate toate masurile epidemiologice necesare pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Dmitri Peskov in conferinta de presa, citata de Radio Romania Actualitați…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei sa desfasoare manevre menite sa-i sporeasca operativitatea in vederea luptei impotriva noului coronavirus in cazul in care va fi necesar, a anuntat miercuri Ministerul Apararii rus, citat de Reuters si TASS.Ministerul Apararii rus a indicat,…