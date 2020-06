Rusia: Putin anunţă creşterea impozitelor pe veniturile mari Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti cresterea impozitelor pe veniturile mari, precum si noi ajutoare si subventii, masuri menite sa contribuie la combaterea crizei provocate de pandemia COVID-19, transmite AFP. Intr-un discurs televizat, Putin a declarat ca veniturile de peste 5 milioane de ruble (64.240 de euro la cursul actual) vor fi impozitate cu 15% din 2021, fata de 13% in prezent. Aceasta inseamna prima lovitura data cotei unice de impozitare de 13%, introdusa in 2001 si de care Rusia era foarte mandra. Presedintele a anuntat de asemenea noi subventii si ajutoare pentru familiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

