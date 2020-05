Stiri pe aceeasi tema

- Seimul (Sejm), camera inferioara a parlamentului bicameral polonez, a aprobat joi un proiect de lege care stabileste votul prin corespondenta ca singurul mod posibil de a participa la alegerile prezidentiale din 2020 in Polonia, potrivit DPA si Reuters. Sejm a aprobat proiectul respectiv de lege cu…

- Seimul (Sejm), camera inferioara a parlamentului bicameral polonez, a aprobat joi un proiect de lege care stabileste votul prin corespondenta ca singurul mod posibil de a participa la alegerile prezidentiale din 2020 in Polonia, potrivit DPA si Reuters.Sejm a aprobat proiectul respectiv de…

- Ludovic Orban a anuntat ca alegerile locale nu vor fi amanate pentru anul viitor și daca vom scapa de epidemie la inceputul lunii iulie, atunci alegerile vor putea avea loc in septembrie. In privința parlamentarelor, o varianta ar fi vorul prin corespondența sau electronic, potrivit...

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus, scrie Agerpres.Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei, o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, cu scopul de a-si determina conationalii sa ramana in case in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus,…

- Camera inferioara a Parlamentului din Rusia a aprobat miercuri in a treia si ultima lectura o serie de amendamente la Constitutie, inclusiv o prevedere care ii permite presedintelui Vladimir Putin sa poata obtine un nou mandat, relateaza DPA, scrie Agerpres.In forma sa actuala, Constitutia…

- Vladimir Putin a deschis calea unui nou mandat de președinte, afirmând ca o decizie în acest sens trebuie luata de Curtea Constituționala, dupa adoptarea vastei sale reforme constituționale, scrie AFP.Într-un discurs în fața Parlamentului, Putin a apreciat drept "posibila"…

- "Daca nu ati primit autorizatie si manifestati, atunci da, va rugam sa mergeti sa va barbieriti in inchisoare. Sa va odihniti, sa va destindeti un pic! Aceasta este legea si trebuie sa o respectam. In caz contrar, situatia din tara explodeaza, altfel lasam ca masinile sa fie incendiate pe strazi", a…