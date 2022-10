Stiri pe aceeasi tema

- Rusia amenința ca nu va prelungi acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, daca nu i se respecta pretențiile. Moscova s-a plans in mai multe randuri de modul in care acordul este implementat, argumentand ca intampina in continuare dificultati in a-si vinde ingrasamintele si alimentele. Moscova…

- Adunarea generala a Națiunilor Unite a condamnat in mod covarșitor „tentativa de anexare ilegala” a Rusiei a patru regiuni ucrainene. Președintele american Joe Biden a declarat ca votul transmite un „mesaj clar” Moscovei.

- „ Credem ca razboiul impotriva Ucrainei nu va avea niciodata un triumf și un proces echitabil de pace nu va avea un invins”, a declarat președintele turc Tayyip Erdogan in Adunarea Generala a ONU, marți (20 septembrie), referindu-se la conflictul ruso-ucrainean. „ Avem nevoie de o ieșire demna din…

- Centrul de coordonare comun (CCC) insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat miercuri la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, noteaza Agerpres . In virtutea acestor acorduri, valabile timp de 120 de zile intre Rusia, Ucraina, Turcia si…

- Primele nave care exporta cereale ucrainene din porturile aflate la Marea Neagra ar putea sa-și inceapa deplasarile in cateva zile in baza unui acord convenit vineri de Ucraina, Rusia, Turcia și ONU, a declarat luni un purtator de cuvant al Națiunilor Unite, citat de Reuters. Un centru comun de coordonare…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a spus miercuri ca a insistat pe langa ONU sa obtina un acord care sa faciliteze exporturile agricole ale Rusiei, afectate de sanctiunile occidentale, in schimbul trecerii cerealelor ucrainene blocate, in timp ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat…

- Prima-Doamna a SUA, Jill Biden, o va gazdui marți la Casa Alba pe prima-doamna a Ucrainei, Olena Zelenska. Șase persoane au fost ucise intr-un nou bombardament desfașurat de ruși in estul Ucrainei, la Dzerjinsk, in timp ce Uniunea Europeana pregatește terenul pentru noi sancțiuni impotriva Moscovei.…