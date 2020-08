Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe Heiko Maas a respins luni o propunere a presedintelui american Donald Trump de a-l invita pe presedintele rus Vladimir Putin sa reintre in G7, care sa redevina astfel G8, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Donald Trump a evocat saptamana reintrarea Rusiei in Grupul…

- Mii de locuitori din Habarovsk (sud-estul Rusiei) au participat sâmbata la un mars de protest și au cerut eliberarea guvernatorului regiunii, arestat la începutul lunii mai. Acesta este al treilea mare protest din Habarovsk, iar presa locala scrie ca la mars au participat circa 15.000 de…

- Rusia analizeaza o posibila reducere a cheltuielilor militare, in conditiile in care pretul scazut al petrolului si pandemia de coronavirus i-au afectat economia, arata un document publicat de Ministerul rus de Finante, transmite Reuters.In acest document se propune ca Guvernul de la Moscova…

- Cel putin 10.000 de manifestanti au iesit sambata in strada in orasul Habarovsk pentru sustinerea guvernatorului provinciei cu acelasi nume din extremul orient al Rusiei, arestat saptamana trecuta ca suspect de crima, relateaza Reuters. Serghei Furgal, membru al Partidului Liberal Democrat, a castigat…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat sambata in centrul orasului Habarovsk, situat in Extremul Orient rus, pentru a protesta fata de arestarea guvernatorului regional, Serghei Furgal, acuzat de implicare in mai multe crime, informeaza agentia Associated Press.Potrivit presei locale, intre 15.000…

- Ministerul Resurselor Naturale de la Moscova a propus un proiect de lege conform caruia cetatenii pot primi gratuit loturi de teren in zona arctica a Rusiei pentru constructia de locuinte sau pentru afaceri, cum ar fi cele din domeniul turismului, semnaleaza joi Reuters. In prima faza, vor beneficia…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri ca nu este optimist in privinta unei extinderi a tratatului Noul Start dintre tara sa si SUA pentru controlul armelor nucleare, a relatat RIA preluata de Reuters. Lavrov a subliniat ca riscurile unei confruntari nucleare s-au accentuat serios…

- Sursa foto: Captura video DW Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Rusia cu sanctiuni in legatura cu uciderea unui cetatean georgian la Berlin, act care se presupune ca a fost comis la comanda Kremlinului, au informat agentiile dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Un purtator de…