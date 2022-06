Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a avertizat luni ca livrarile Occidentului de arme cu raza lunga de actiune catre Kiev vor obliga Rusia sa respinga fortele ucrainene si mai departe de granițele sale, crescand, in esența, riscul unor potentiale pierderi teritoriale de catre Ucraina in urma invaziei ruse, relateaza Reuters .…

- Fostul cancelar Angela Merkel a condamnat invazia Rusiei in Ucraina si si-a exprimat sprijinul pentru actualul guvern german, UE si SUA in eforturile lor de a-l infrunta pe presedintele rus Vladimir Putin, in primul sau discurs public din acest an dupa ce s-a retras din functie, potrivit EFE. Angela…

- Numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei comise de „structuri de stat” straine a crescut de mai multe ori, a declarat vineri Vladimir Putin. In aceste condiții, Moscova trebuie sa-și intareasca apararea cibernetica reducand riscul de a utiliza software si hardware de peste hotare, a adaugat liderul…

- Mii de sarbi fluturand steaguri rusesti si sarbe si purtand poze cu presedintele Vladimir Putin au manifestat, vineri, prin Belgrad mergand pana la ambasada Rusiei, pentru a protesta fata de eforturile guvernului Serbiei de a se distanta de Moscova dupa invadarea Ucrainei, scrie Reuters, potrivit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat miercuri ca Rusia foloseste bombe cu fosfor in Ucraina si a acuzat Moscova ca desfasoara tactici teroriste impotriva civililor, relateaza Reuters. Adresandu-se parlamentului estonian, Zelensky a declarat: „Armata rusa foloseste toate tipurile de artilerie,…

- Cancelarul austriac spune ca i-a cerut lui Vladimir Putin sa puna capat razboiului din Ucraina, fiindca „in razboi exista doar pierzatori de ambele parți”, potrivit Reuters.Potrivit presei austriece, intalnirea a durat 90 de minute și a avut loc la reședința oficiala a lui Putin de la Novo-Ogaryovo,…

- Garry Kasparov, fostul campion mondial la șah și unul dintre criticii vehemenți ai lui Vladimir Putin, spune ca lumea ar fi un loc mult mai bun fara liderul de la Kremlin, dar sacrificiul Ucrainei ar putea fi zadarnic daca Occidentul ii va permite Rusiei sa se regrupeze. Intr-un articol publicat in…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care introduce restrictii privind vizele pentru cetatenii tarilor pe care Moscova le considera ”neprietenoase” ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei in Ucraina, relateaza Reuters. Decretul, care intra in vigoare luni, suspenda…