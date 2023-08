Stiri pe aceeasi tema

- Reclame care ofera o plata imediata de peste 5.000 de dolari pentru inrolarea in armata rusa au inceput sa apara pe ecranele utilizatorilor de internet din Kazahstan, pe fondul escaladarii conflictului din Ucraina, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Kazahstanul, o fosta republica sovietica ce se…

- Un avion de lupta bombardier rusesc Su-25 s-a prabușit luni in Marea Azov, langa orașul Yeysk, au declarat oficialii locali, intr-o declarație pe rețelele de socializare, preluata de Reuters.Yeysk se afla pe țarmul de nord-est al Marii Azov, la aproximativ 45 km de partea controlata de ruși a regiunii…

- Consiliul de securitate al Rusiei a acuzat vineri, 23 iunie, Occidentul ca incearca sa creeze o prapastie intre Rusia si Kazahstan prin interferenta in afacerile unor natiuni suverane, a relatat Reuters . Declaratiile preluate de TASS au fost facute in ziua in care secretarul Consiliului de Securitate,…

- Rusia a declarat miercuri Fondul mondial pentru natura (WWF - World Wide Fund for Nature) "indezirabil", masura ce interzice de facto activitatile acestui ONG in tara, in plina reprimare a oricarei voci critice dupa ofensiva Kremlinului in Ucraina, informeaza France Presse si Reuters.Intr-un comunicat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia remarca o relativa „acalmie” pe fronturile din Ucraina, dar a recunoscut ca armata ucraineana, in ciuda pierderilor suferite in contraofensiva lansata in urma cu mai mult de saptamani, inca „nu si-a pierdut potentialul” ofensiv, relateaza…

- "Nu avem astfel de informații. Și nu comentam afirmatiile unor surse anonime", a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene.Precizarile vin dupa ce The Washington Post anunțase anterior ca armata ucraineana a lansat contraofensiva. Armata ucraineana…

- Statele Unite minimalizeaza informațiile potrivit carora ar fi fost folosite echipamente militare de fabricație americana intr-un raid transfrontalier din Ucraina in Rusia, dupa ce Moscova a publicat imagini din zona in care se vad vehicule avariate, inclusiv cel puțin doua Humvee-uri. A fost cea mai…

- Administratia Biden a suspendat vineri exportul catre Rusia a unei game largi de bunuri de consum, de care rușii s-ar putea folosi in lupta impotriva ucrainenilor si a adaugat 71 de companii pe o lista neagra din domeniul comercial. De altfel, grupul celor mai bogate sapte democratii din lume a anuntat,…